جيسوس: العمري ذكي وصلب.. والغامدي مستقبل النصر

عبّر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، عن إعجابه بالمدافع عبد الإله العمري، فيما عدّ راكان الغامدي لاعبًا للمستقبل.

وخلال مؤتمر صحافي بعد فوز الفريق على الزوراء العراقي 5ـ1 الأربعاء، صرّح جيسوس: «ظهرنا بصورة ممتازة بعد غياب طويل عن المنافسات، أحرزنا أهدافًا جميلة وصنعنا جملًا جيدة وأرحنا اللاعبين، لدينا مباراة بعد ثلاثة أيام».

وتحدث البرتغالي عن أداء العمري، الذي أحرز الهدف الثالث، قائلًا: «نثق به كثيرًا، قوي وسريع وذكي وصلب، دخل إلى المجموعة خطوة بخطوة ونثق فيه».

وعن راكان الغامدي، لاعب الوسط الشاب، الذي دخل خلال الشوط الثاني، أوضح جيسوس: «لم يتدرب معنا كثيرًا، لكن نبدأ في إدخاله إلى المجموعة بالتدريج، يمتلك مهارات كبيرة ويحتاج إلى الوقت، وهو لاعب لمستقبل النصر».

من جهته، أكد الجناح الفرنسي كينجسلي كومان سعادته البالغة باختياره أفضل لاعبٍ في المباراة، التي أحرز اثنين من أهدافها.

وقال خلال المؤتمر الصحافي ذاته: «هذا مجهود فريق كامل، وأنا سعيد جدًا باختياري أفضل لاعب، لعِبنا وسجلنا بعد غياب، والآن نبدأ التحضير للمباراة المقبلة بعد ثلاثة أيام».

وأشار الفرنسي إلى شغلِه مركز الجناح الأيسر للمرة الأولى مع الفريق، وأوضح: «ألعب في أكثر من مركز، وأنا حاضر في أي مركز يحتاج المدرب إليّ فيه»، فيما شكر مشجعي النصر، الذين تابعوا مباراة الزوراء في الملعب ومن شاهدوها في منازلهم، مؤكدًا أهمية حضور الجمهور للمساعدة على تحقيق الانتصارات.