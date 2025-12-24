النجمة.. إدارة جديدة قبل التخصيص

اعتمدت وزارة الرياضة، مجلس إدارة نادي النجمة الجديد برئاسة مشعل المرزوقي قبل تخصيص النادي خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب مصادر «الرياضية»، تتصدر شركة الوسائل قائمة الشركات الراغبة في الاستثمار بالنادي، مع اقتراب موعد فتح المظاريف في أبريل المقبل.

وأكدت المصادر أن وزارة الرياضة تواصلت هاتفيًا مع إدارة النادي، دون إرسال خطاب رسمي عبر البريد الإلكتروني، إذ تم الاستفسار عن آلية رغبتهم في المغادرة، سواء عبر الاستقالة أو إنهاء التكليف، لتختار الإدارة السابقة الاستقالة، تقديرًا لجهودها، وحفظًا لمكانتها.

ويُعد الإجراء المتبع عادةً رفع الاستقالة إلى مكتب الوزارة بمنطقة القصيم، إلا أن الوزارة طلبت في هذه الحالة رفعها مباشرة إلى مقر الوزارة. ويُعد نادي النجمة أحد أبرز أندية منطقة القصيم، بعدما سطع نجمه في موسم 1997، الذي يُعد الأبرز في تاريخ النادي، إذ حقق الفريق المركز الرابع، وبلغ المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه، كأول نادٍ من المنطقة يصل إلى هذه المرحلة، جامعًا 41 نقطة من 22 مباراة.