مواجهة الشباب والأهلي.. أزمة توقيت

تسبب توقيت مباراة فريق الشباب الأول لكرة القدم أمام ضيفه الأهلي، المقررة على ملعب «إس اتش جي أرينا» بنادي الشباب يوم 13 فبراير المقبل، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، أزمة في النادي العاصمي، حيث تسبق مواجهته مع الأهلي مباراة أمام النهضة العماني ضمن دوري أبطال الخليج للأندية، في الـ11 من فبراير المقبل، بينهما راحة لمدة 24 ساعة فقط.

ووفقًا لمصادر خاصة بـ «الرياضية»، تسعى رابطة الدوري السعودي للمحترفين إلى إيجاد حل يخفف الضغط عن الشباب، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، في ظل صعوبة تأجيل مواجهة الشباب والأهلي، نظرًا لارتباط الأخير بمواجهة قارية أمام شباب أهلي دبي الإماراتي في الجولة الثامنة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكشفت المصادر ذاتها عن أن اتحاد القدم تواصل مع اللجنة المنظمة في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، في محاولة لتقديم مواجهة الشباب.

ويحتل الليث المرتبة الأخيرة في مجموعته برصيد ثلاث نقاط، فيما يتصدر الريان القطري المجموعة برصيد ست نقاط، ويحل تضامن حضرموت اليمني في المرتبة الثانية برصيد أربع نقاط، والنهضة العماني في المرتبة الثالثة بثلاث نقاط.