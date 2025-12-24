كيسيه يصنع أول انتصارات «الأفيال»

صنع الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الانتصار الأول لمنتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 على حساب نظيره الموزمبيقي بنتيجة 1-0، الأربعاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

ومرر كيسيه الكرة إلى زميله أمادو ديالو داخل منطقة الجزاء، وسددها الأخير على يمين إرنان سيلواني حارس مرمى المنتخب الموزمبيقي في الدقيقة 49، مانحًا «الأفيال» النقاط الثلاث في بداية مشواره بالبطولة القارية التي تستضيفها المغرب حتى 18 يناير المقبل.

وخاض كيسيه جميع دقائق المباراة، وحصل على خامس أفضل تقييم في منتخب بلاده بـ 7.3 درجة وفقًا لإحصاءات موقع «سوفا سكور» العالمي.

ورفع نجم الفريق الجداوي مساهماته التهديفية مع منتخب بلاده إلى 23 «سجل 14 وصنع 9» خلال 94 مباراة دولية.

وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب الإيفواري «حامل اللقب» المجموعة السادسة مؤقتًا برصيد 3 نقاط، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الكاميرون والجابون، بينما ظل موزمبيق دون رصيد.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الست مباشرة إلى ثمن النهائي، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.