الأمامية تبعد الهوساوي أسبوعين

يعود مراد الهوساوي، لاعب وسط فريق الخليج الأول لكرة القدم، بعد أسبوعين إلى التدريبات، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ولن يشارك اللاعب الدولي أمام الهلال، الجمعة في الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وحسب المصادر، يحتاج الهوساوي، الذي أصيب في عضلة الفخذ الأمامية، إلى ثلاثة أسابيع من العلاج والتأهيل، مرَّ أحدها وتبقّى اثنان قبل إعادته إلى التدريبات.

وأًصيب اللاعب خلال حصة تدريبية مع المنتخب السعودي الأول، الثلاثاء قبل الماضي، سبقت مواجهة المنتخب الإماراتي في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس العرب- فيفا 2025.

وحظِيَ الهوساوي، خلال كأس العرب، بانطلاقة مشواره الدولي، ولعِب 104 دقائق أمام المغرب ضمن مرحلة المجموعات وفلسطين في دور الثمانية.