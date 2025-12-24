محرز بعد الثنائية: أرد على المنتقدين في الملعب

أكد رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم ونجم الأهلي، أن هدفيه خلال الانتصار 3-0 على السودان، الأربعاء ​ضمن منافسات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لا يشكلان ردًا على الانتقادات التي تعرض لها أخيرًا والتي «اعتاد على التعامل معها» حسب تعبيره، مؤكدًا أنهم يتطلعون للأفضل في المباراة المقبلة أمام بوركينا فاسو.

وفازت الجزائر بفضل ثنائية محرز، مهاجم الأهلي السعودي، إضافة لهدف من زميله إبراهيم مازة، والذي سجل للمرة الأولى مع ‌ منتخب بلاده، مسجلًا الهدف رقم ‌100 للجزائر على مدار ‌مشاركاتها ⁠في ​كأس الأمم.

وأضاف ‌محرز في تصريحات له عقب المباراة، التي جرت على ملعب مولاي الحسن في الرباط، أن الفوز أمام السودان جاء نتيجة خيار واضح يتمثل في اللعب دون حسابات معقدة.

وأضاف: «دخلنا المباراة دون حسابات، تركنا ما حدث سابقًا خلف ظهورنا، وجعلنا الهدف هو الانتصار بداية من هذه المباراة وفي ⁠بقية مباريات الدور الأول لتسهيل بقية المشوار».

وأكد محرز، الذي بات الهداف التاريخي ‌للجزائر في كأس أمم إفريقيا برصيد ‍ثمانية أهداف، أن الانتقادات ‍التي يتعرض لها «أمر عادي بالنسبة له»، مشيرًا إلى أنه اعتاد التعامل معها بالتركيز داخل الملعب.

وواجه محرز انتقادات شككت في المستوى الذي يقدمه مع منتخب بلاده خاصة بعد الخروج من آخر نسختين من كأس الأمم من دور المجموعات عقب الفوز ​باللقب في عام 2019 في مصر.

وأضاف: «نعم من الجيد أن أسجل، هذا أمر يدخل عليك ⁠الثقة. لكن على الفريق أن يستمر في رفع مستوى الأداء حتى نكون أكثر استقرارًا».

وطالب محرز كافة لاعبي الفريق بضرورة تقديم مردود أفضل والتطلع لنتائج أفضل في هذه البطولة بداية من المواجهة المقبلة أمام بوركينا فاسو، الأحد المقبل.

وأضاف قائد المنتخب الملقب بـ«الخضر»: «الأهم هو الحفاظ على ثبات المستوى ورفع النسق من مباراة لأخرى، فالأداء الجيد لا يكتمل إلا بالاستمرارية».

وتابع رياض محرز: «التفكير يجب أن يتجه مباشرة إلى مواجهة بوركينا فاسو المقبلة، وعلينا أن نرفع من ‌مستوانا ونكون بأداء أكثر استقرارًا».