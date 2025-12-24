«أحرق عليهم» تكسر حاجز الـ100 مليون

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عن حرق أكثر من 100 مليون سعرة حرارية ضمن الحملة الوطنية لفريق السعودية «أحرق عليهم»، التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، بمشاركة واسعة من أكثر من 140 مدينة ومحافظة ومركز من مختلف مناطق السعودية.

وشارك في الحملة أيضًا مختلف الفئات العمرية، حيث شكّلت نسبة الذكور 63 في المئة مقابل 37 في المئة للإناث، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة الممارسين والمهتمين بالرياضة في المناطق السعودية كافة.

وأشار «فريق السعودية»، العلامة التجارية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في بيانه الأربعاء ، أن نجاح الحملة الرقمية بتجاوز الهدف المتمثل في حرق 100 مليون سعرة حرارية، عزّز من الدور المجتمعي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في رفع مستوى ثقافة النشاط البدني بين أفراد المجتمع السعودي، وعدد الممارسين للرياضات بمختلف أنواعها، تماشيًا مع رؤية 2030، وتجسيدًا لقدرة المبادرات الرياضية الرقمية على إحداث أثر ملموس.

يذكر أن تطبيق «فريق السعودية» قد سجل منذ إطلاقه في سبتمبر العام الماضي وحتى لحظة نشر الخبر أكثر من 169 ألف عملية تحميل، في مؤشر يعكس الإقبال المتزايد على المنصات الرقمية الرياضية.