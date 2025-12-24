انطلاقة صعبة

استهل المنتخب الإيفواري الأول لكرة القدم حملة الدفاع عن اللقب بفوز صعب على نظيره الموزمبيقي 1-0، الأربعاء على الملعب الكبير في مدينة مراكش المغربية ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 (الوكالات)