انطلاقة صعبة

2025.12.24 | 11:47 pm
استهل المنتخب الإيفواري الأول لكرة القدم حملة الدفاع عن اللقب بفوز صعب على نظيره الموزمبيقي 1-0، الأربعاء على الملعب الكبير في مدينة مراكش المغربية ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 (الوكالات)
