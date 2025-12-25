رباعيات وخماسيات.. نصف مباريات النصر مع جيسوس

كسِب فريق النصر الأول لكرة القدم نحو نصف مبارياته مع البرتغالي جورجي جيسوس، مدربه منذ الصيف الماضي، بخمسة أو أربعة أهداف.

واكتسح الفريق ضيفه الزوراء العراقي، الأربعاء على ملعب «الأول بارك» في الرياض، بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن سادس وآخر جولات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2.

وهذه تاسع مباراةٍ يفوز فيها «الأصفر» بأربعة أو خمسة أهداف تحت قيادة جيسوس.

وتغلب الفريق 5ـ0 على التعاون واستقلول دوشنبه الطاجيكستاني، و5-1 على الرياض والفتح والزوراء. فيما فاز 4ـ0 على استقلول دوشنبه وجوا الهندي، و4ـ1 على الخليج وجدة.

وتشكّل هذه النتائج الكبيرة نسبة 47.3 في المئة من المباريات تحت قيادة جيسوس، البالغ عددها 19 حتى الآن.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعلامة الفوز الكاملة بعد تسع جولات، وتأهل من موقع صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2 إلى ثُمن النهائي.