الاتفاق يطبق الكرات الثابتة قبل الرياض

أتمّ فريق الاتفاق الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة الرياض، مضيفه الخميس، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وخاض الفريق، تحت إشراف المدرب سعد الشهري، حصة تدريبية عصر الأربعاء في الدمام، ركزت على عددٍ من الجوانب الفنية، بينها الكرات الثابتة، في مسعى لتنويع الحلول الهجومية، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ولفتت المصادر إلى تركيز الشهري على تفاصيل تكتيكية خاصة بعد دراسته أسلوب لعِب المنافس، واختتامه التدريب بمناورة بين مجموعتين.

ولاحقًا، وصل الاتفاق إلى الرياض لخوض المواجهة، التي يستضيفها ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

ويمتلك الفريق 12 نقطة يحتل بها المركز التاسع، فيما تضع 8 نقاط فريق الرياض، الذي يدربه الأوروجوياني جوزيه كارينيو، في المركز الـ 14.