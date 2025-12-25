الكاميرون تفلت من فخ الجابون

استهل المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بفوز صعب على نظيره الجابوني، الأربعاء، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة للمسابقة القارية.

وسجل إيتا إيونج هدف منتخب الكاميرون «الأسود غير المروضة» في الدقيقة السادسة من المباراة التي جرت على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

بتلك النتيجة، تقاسم منتخب الكاميرون، الذي توج باللقب 5 مرات، صدارة ترتيب المجموعة مع منتخب كوت ديفوار «حامل اللقب» برصيد 3 نقاط لكل منهما، عقب فوز منتخب «الأفيال» بالنتيجة ذاتها على منتخب موزمبيق بالجولة ذاتها.

في المقابل، بقي منتخب الجابون بلا رصيد، مثلما هو حال المنتخب الموزمبيقي.

ويسعى منتخب الكاميرون للتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ عام 2017، من أجل مصالحة جماهيره، التي تعرضت لخيبة أمل كبيرة، عقب فشله في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

يذكر أن لائحة المسابقة تنص على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الستة لدور الـ16 في البطولة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.