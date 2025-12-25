آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
نجوم روشن في أمم أفريقيا في الجولة الأولى
2025.12.25 | 02:14 am
الأكثر قراءة
1
الهلال يلبي رغبة إنزاجي
2
جيسوس: العمري ذكي وصلب.. والغامدي مستقبل النصر
3
اتحاد القدم يعتمد 16 تعديلا في لائحة الانضباط
4
بعد 21 عاما.. النحاس يواجه النصر
5
الشهري: أهدافنا واضحة وأسلوب كارينيو «مكشوف»
6
آسيا 2.. النصر يواجه الزوراء بـ«البدلاء»
7
رونالدو يدشن مشاركته الآسيوية وجيسوس يحذر
8
مواجهة الشباب والأهلي.. أزمة توقيت
Previous
Next
اخترنا لكم
أمم إفريقيا كل 4 أعوام.. بين الرغبة الأوروبية والتطور القاري
«فيفا» يزيل النصر من قائمة الممنوعين
الإصابات تغيب سيماكان 540 يوما
حربوش يجري عملية الرباط
الأهلي يبدأ التطوير.. ويعين مديرا جديدا
×
الكرة السعودية
2025-12-24 20:45:20
دونيس: أتمنى تدريب «الأخضر».. وفخور بترشيحي
الكرة السعودية
2025-12-22 23:21:48
إنزاجي: نركز على تطوير مستوى الهلال
الكرة السعودية
2025-12-22 22:30:18
6 انتصارات.. الأزرق يكتب رقما قياسيا جديدا
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2025-12-17 20:11:20
المنتخب يستعد
الكرة السعودية
2025-12-17 19:52:14
قبل مواجهة الإمارات.. غياب كنو والهوساوي
قصص رياضية
2025-12-17 16:13:34
في أعوام إخفاقات الأخضر خلال عهد المسحل.. ماذا قدمت منتخبات خليجية وعربية؟
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-25 00:34:42
الاتفاق يطبق الكرات الثابتة قبل الرياض
الكرة السعودية
2025-12-24 22:58:35
الأمامية تبعد الهوساوي أسبوعين
الكرة السعودية
2025-12-24 22:36:31
مواجهة الشباب والأهلي.. أزمة توقيت
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-24 00:42:04
إصابة الغامدي تجبر الاتحاد على اللعب بـ10 لاعبين
الكرة السعودية
2025-12-24 00:34:14
كونسيساو: التوقف صعّبها.. بنزيما: الأهم النقاط
الكرة السعودية
2025-12-23 23:41:32
بيردييف: لعبنا.. ولم يحالفنا الحظ
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-25 00:33:17
رباعيات وخماسيات.. نصف مباريات النصر مع جيسوس
الصورة .. قصة
2025-12-24 21:42:52
النصر 6 من 6
الكرة السعودية
2025-12-24 21:16:02
النصر يكتسح الزوراء ويتفرد في غرب آسيا
Previous
Next
×
الكرة العالمية
2025-12-24 22:53:28
محرز بعد الثنائية: أرد على المنتقدين في الملعب
الكرة السعودية
2025-12-24 22:36:31
مواجهة الشباب والأهلي.. أزمة توقيت
الكرة السعودية
2025-12-24 00:18:08
المحمدي مديرا ماليا.. رئيس جديد في الأهلي
Previous
Next
×
منوعات
2025-12-24 16:02:42
المسرح العالمي يستقبل أبطال «ليلة الساموراي»
قصص رياضية
2025-12-24 13:53:14
«ليلة الساموراي».. شراكة سعودية يابانية تجاوزت 70 عاما
منوعات
2025-12-23 16:05:45
فعاليات ليلة الساموراي تنطلق
Previous
Next
×
ESports
2025-12-17 16:05:47
«القدية» ترعى تحدي ESL السعودي
ESports
2025-12-12 16:17:01
«Expedition 33» تفوز بلعبة العام
ESports
2025-12-11 17:26:18
الأخضر الإلكتروني يبلغ ربع نهائي العالم
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث