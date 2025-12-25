الفيحاء يتحدى الحزم بـ 4 انتصارات

يبحث فريق الفيحاء الأول لكرة القدم تعويض خسارته في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي، حينما يستقبل الخميس نظيره الحزم لحساب الجولة الـ 11 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتعثر الفيحاء بالخسارة من الاتفاق في الجولة الماضية، بينما نجح الحزم في تحقيق انتصار مهم من أمام الخلود.

تاريخيًّا، تواجه الفريقان بدوري المحترفين في 8 مباريات، كسب منها الفيحاء 4 وانتصر الحزم في مواجهتين، وحضر التعادل بينهما في لقاءين.

وقبل انطلاق الجولة الـ 11، يحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 11 نقطة بعد انتصاره في 3 مواجهات وتعادله في لقاءين وخسارة 4 مباريات.

فيما يحتل الحزم المركز الـ 12 بتسع نقاط من انتصارين و3 تعادلات و4 خسائر.