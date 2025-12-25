أمام الاتفاق.. الرياض يبحث عن التعويض

يستقبل فريق الرياض الأول لكرة القدم، الخميس، نظيره الاتفاق على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لحساب الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وتعد المواجهة هي الخامسة بين الفريقين في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008 ـ 2009.

وخلال المواجهات الأربع الماضية نجح الاتفاق في كسب لقاءين، وانتصر الرياض في مباراة، وحضر التعادل في مثلها.

ويأمل أصحاب الأرض تعويض التعثر الأخير أمام الاتحاد في الجولة الماضية حينما خسروا 1ـ2، فيما ينشد الاتفاق مواصلة الانتصارات بعدما نجح في كسب الفيحاء في الجولة ذاتها 3ـ2.

وقبل انطلاق الجولة يحتل الاتفاق المركز التاسع برصيد 12 نقطة جمعها من 3 انتصارات ومثلها تعادلات وخسائر، فيما يأتي الرياض في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين و5 خسائر.