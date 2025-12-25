بعد العودة.. نيوم يخطط على نقاط النجمة

يستضيف فريق نيوم الأول لكرة القدم نظيره النجمة، عند الـ 08:30 مساء الخميس، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

ولم يسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين، إذ ستكون المواجهة الأولى تاريخيًا والتي تجمعهما في العام الأول منذ صعودهما الموسم الماضي من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

ويسعى الفريقان إلى اقتناص النقاط الثلاث، في ظل فترة توقف استمرت نحو 28 يومًا، بعد مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب التي اختتمت الخميس الماضي.

ويملك الفرنسي كريستوفر جالتييه مدرب نيوم، الفرصة لتحقيق الفوز، بعد الانتصار المعنوي 2ـ1 الذي حققه أمام الهلال في المباراة التجريبية التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضي في الرياض خلال فترة التوقف.

على الطرف الآخر، يأمل البرتغالي ماريو سيلفا مدرب النجمة تحقيق أول انتصاراته في دوري «روشن» بعد التعادل في مباراة واحدة وخسارة 8 مواجهات.

واختبر سيلفا لاعبيه أثناء فترة التوقف بخوض مواجهة تجريبية ضد الرائد «درجة أولى»، انتهت بالتعادل الإيجابي 2ـ2.

ويحتل نيوم المرتبة الثامنة في قائمة ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، فيما يملك النجمة نقطة يتيمة في قاع الترتيب.