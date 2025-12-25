إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان «بين ثقافتين»

أطلقت وزارة الثقافة، الخميس، النسخة الثالثة من مهرجان «بين ثقافتين» مستضيفة الصين، في قاعة الملفى بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية «مدينة مسك» في الرياض العاصمة.

ويستمر المهرجان حتى 6 يناير المقبل، مُقدِّمًا تجربةً ثقافية شاملة تُبرز عُمقَ الحضارة الصينية وتَنوُّعَ موروثها، ويستعرض أوجه التلاقي والتباين بينها وبين الثقافة السعودية.

ويستهدف المهرجان العائلاتِ والأفراد، والسياح والزوار الأجانب، والوفود الرسمية، والمهنيين في القطاعات الثقافية، من خلال برنامج متنوع يشمل معرضًا فنيًا، وتجربة «الشارع الصيني» التي تجمع بين الثقافتين عبر الحِرف اليدوية، إلى جانب العروض الأدائية والموسيقية، وغيرها من الفعاليات التي تعكس القيم المشتركة في التراث والهوية، وتسهم في تعزيز التقارب الإنساني عبر الثقافة بوصفها لغةً عالمية.

ويضم مهرجان «بين ثقافتين» عددًا من الأقسام الرئيسة التي تقدم للزوار تجربةً ثقافية متكاملة، ومن أبرزها المعرض الفني السعودي الصيني المشترك، الذي يقدّم أعمالًا فنية متنوعة تشمل اللوحات، والمنحوتات، والصور الفوتوغرافية.

يُذكر أن النسخة الأولى من مهرجان «بين ثقافتين» استضافت الجمهورية اليمنية، فيما استضافت النسخةُ الثانية العراق.