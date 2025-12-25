أمم إفريقيا.. دخول مجاني بعد صافرة البداية

سمحت اللجنة المنظمة المغربية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، وبالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي للعبة «كاف»، الخميس، بالدخول المجاني للجماهير بعد نحو عشرين دقيقة من انطلاق المباريات، بهدف ملء المدرجات في بعض اللقاءات.

وخلال المباراة الثانية التي نظمت الأربعاء على الملعب الكبير بأغادير بين الكاميرون والجابون، كانت المدرجات شبه خالية بينما كان المنتخبان يجريان عمليات الإحماء قبل صافرة البداية.

وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة التي لم تتوقف على المدينة الساحلية، امتلأت المدرجات بشكل ملحوظ خلال الشوط الأول، حسب ما لاحظه مراسل وكالة الأنباء الفرنسية فوصل الحضور الجماهيري إلى 35200 متفرج.

كان الأمر نفسه خلال فوز مصر على زيمبابوي «2ـ1» الإثنين الماضي في الملعب ذاته، حيث تم عزف النشيدين الوطنيين أمام نحو ألف متفرج فقط، قبل أن تعرض شاشات الملعب في نهاية اللقاء رقمًا رسميًا للحضور بلغ 28199 متفرجًا، ما تسبب في بعض التحركات الجماهيرية التي واجه المنظمون صعوبة في السيطرة عليها.

وشهدت مباريات أخرى مثل الكونغو الديمقراطية ضد بنين أو تونس ضد أوغندا والتي وثقها الجمهور على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي تطبيق الإجراء نفسه.

فيما كانت وحدها مباراة المغرب التي نفدت تذاكرها، ولا يشملها هذا الإجراء.

وتُعد مسألة بيع التذاكر وامتلاء المدرجات تحديًا كبيرًا أمام المنظمين المغاربة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

ووضع المغرب لنفسه هدفين مزدوجين: الفوز بلقب غائب منذ 50 عامًا، وتقديم تنظيم مثالي قبل استضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.