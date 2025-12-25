اتهام إنجليزي يلاحق روميرو

اتهم الاتحاد الإنجليزي، الخميس، الأرجنتيني كريستيان روميرو قائد فريق توتنام الأول لكرة القدم بالتصرف بطريقة «غير لائقة» عقب طرده خلال الخسارة 1ـ2 أمام ليفربول، السبت الماضي، في الدوري المحلي الممتاز.

وبعد حصول تشافي ‌سيمونز على ‌بطاقة حمراء ‌في ⁠وقت ​سابق، ‌أنهى توتنام المباراة بتسعة لاعبين، إذ نال روميرو البطاقة الصفراء الثانية بسبب تدخل على إبراهيما كوناتي في الدقيقة 93.

ولم يغادر روميرو المحبط الملعب مباشرة بعد ⁠طرده وتجادل مع الحكم.

وقال الاتحاد الإنجليزي في ‌بيان «يُزعم أن روميرو ‍تصرف بطريقة غير ‍لائقة من خلال عدم ‍مغادرة الملعب على الفور، والتصرف بشكل تصادمي تجاه حكم المباراة بعد ​طرده في الدقيقة 93».

وأمام روميرو مهلة حتى الثاني من ⁠يناير للرد على الاتهام. ولم يرد توتنام على الفور على طلب من «رويترز» للتعليق.

ويعني الطرد أنه سيغيب عن مباراة واحدة، وهي مواجهة الأحد المقبل خارج ملعبه أمام كريستال بالاس.

ويحتل توتنام المركز الرابع عشر في الدوري برصيد 22 نقطة، متأخرًا ‌بفارق 17 نقطة عن أرسنال المتصدر.