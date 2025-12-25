12 مليونا غرامات الألعاب النارية

تجاوزت غرامات الاتحاد الألماني لكرة القدم حاجز الـ 12 مليون يورو الموسم الماضي 2024ـ 2025، وذلك في المقام الأول بسبب استخدام الألعاب النارية المحظورة في المباريات، بحسب بيان نشره الخميس.

وذكر الاتحاد أن هذا المبلغ يقل قليلًا عن قيمة الغرامات التي فرضت على أندية الدرجات الثلاث الأولى في الموسم السابق 2023ـ 2024، والتي بلغت 12.5 مليون يورو.

ويعد كولن أكثر الأندية التي تم تغريمها، بواقع 924.355 ألف يورو وجاء خلفه آينتراخت فرانكفورت 764.600 ألف، ثم هامبورج 623.555.

وكان كولن وهامبورج يلعبان في دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

وشهد دوري الدرجة الثالثة زيادة إجمالية في الغرامات من 1.5 مليون يورو إلى 2.24 مليون يورو في موسم 2024ـ2025، تصدرها نادي دينامو دريسدن بغرامة بلغت 238.460.

أما الغرامات المفروضة على أندية «البوندسليجا» والدرجة الثانية فكانت أقل بنحو مليون يورو.

ويمكن للأندية استخدام نسبة معينة من الغرامة لتمويل برامج منع العنف، ما يعني أن الاتحاد الألماني لكرة القدم تلقى في النهاية نحو 8 ملايين يورو، منها 6 ملايين يورو تم التبرع بها لصالح مؤسسات كرة القدم.