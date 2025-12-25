الركراكي: مالي البداية الحقيقية

وصف وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم مباراة مالي، الجمعة، بأنها البداية الحقيقية للمنافسة في كأس أمم إفريقيا 2025، مشددًا على أن الفوز في مباراة الافتتاح لا يعني شيئًا إذا لم يعزز بنتيجة إيجابية ثانية.

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحافي قبل اللقاء الخميس: «كل مباراة لها صعوبتها

الخاصة، لكننا ندخل مواجهة منتخب نعرفه جيدًا ويعرفنا جيدًا، منتخب قوي يملك لاعبين متميزين منذ أعوام، وأتوقع مباراة متوازنة يسودها الكثير من الندية والقوة. الماليون متحفزون دائمًا عندما يواجهوننا ويضاعفون جهودهم في الملعب، وهذا من سوء حظنا».

وأضاف: «نحاول ضمان التأهل مبكرًا انطلاقًا من مباراة الغد، لأن التوقعات كبيرة بحكم أننا البلد المنظم، والآراء بعد المباراة الأولى كانت كثيرة، لكن عندما نرى ما وقع في باقي مباريات الجولة الأولى ندرك أننا مطالبون بالتحلي بالهدوء والتركيز».

وبخصوص الحالة الصحية للاعبين، أوضح مدرب المنتخب المغربي أن جميع العناصر جاهزة باستثناء رومان سايس وحمزة إيجامان في حين أن مشاركة حكيمي ستحسم في اللحظة الأخيرة.

وتحدث الركراكي عن عبد الحميد أيت بودلال، وقال: «دربته قبل عشرة أعوام في الفتح الرباطي، النادي الذي يتوفر على أكاديمية شبيهة بأكاديمية محمد السادس. أعرفه منذ أن كان صغيرًا، هو موهبة حقيقية. سبق أن استدعيته قبل أكثر من عام ولدينا رؤية واضحة تقوم على إعداد المواهب دون حرقها، بل إدماجها في الوقت المناسب».