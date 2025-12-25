النصر.. 24 ساعة تحدد مصير أنجيلو

طالب البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب نادي النصر، البرازيلي أنجيلو جابرييل لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بالانتظار 24 ساعة، قبل إجراء فحص بالأشعة، في حال شعر بالألم في موضع العضلة الضامة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن أنجيلو شعر بالألم في العضلة الضامة خلال الانتصار 5-1 على الزوراء العراقي، الأربعاء، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2.

إلى ذلك، أكد المصدر نفسه، أن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق، منح جميع اللاعبين راحة يومًا واحدًا، بعد الفوز على الزوراء 5ـ1، على أن يعود الجميع إلى التدريبات، الجمعة، للاستعداد لمواجهة الأخدود في الرياض، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وبيّن أن الخماسي الفرنسي محمد سيماكان، والإسباني إينيجو مارتينيز، وعبد الملك الجابر، وسعد حقوي، وأيمن يحيي، لزموا العيادة الطبية بالنادي، لمواصلة برامجهم التأهيلية، جراء الإصابات المتفرقة التي يعانون منها.

وضمن النصر تأهله إلى الأدوار الإقصائية من البطولة القارية، قبل المواجهة الأخيرة، فيما يحتل الفريق صدارة دوري روشن السعودي، بالعلامة الكاملة.