نجوم «روشن».. باسوجوج الغائب الوحيد

سجل 13 لاعبًا من أندية دوري روشن السعودي حضورهم مع منتخبات بلدانهم بعد انتهاء الجولة الافتتاحية من كأس أمم إفريقيا الجارية في المغرب من أصل 14 تم استدعاؤهم للبطولة.

وغاب عن الجولة الأولى الكاميروني كريستيان باسوجوج، لاعب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، ببقائه على مقاعد البدلاء أمام الجابون، فيما حضر الجزائري رياض محرز، والإيفواري فرانك كيسيه، والسنغالي إدوارد ميندي ثلاثي الأهلي.

وأصبح محرز هداف منتخب بلاده التاريخي بعد تسجيله ثنائية خلال الانتصار 3ـ0 على السودان، الأربعاء، في المجموعة الخامسة، وسجل القائد محرز ثنائية في الدقيقتين الثانية و62، وبات الهداف التاريخي لـ«ثعالب الصحراء» في كأس الأمم الإفريقية برصيد ثمانية أهداف بعدما فض الشراكة مع لخضر بلومي.

وبصم محرز على الهدف 36 في 108 مباريات دولية فأصبح ثالث الهدافين التاريخيين للمنتخب مشاركة مع عبد الحفيظ تسفاوت و10 أهداف خلف إسلام سليماني المتصدر.

وتقاسم محرز صدارة هدافي النسخة الخامسة والثلاثين مع مهاجمي السنغال نيكولاس جاكسون وتونس إلياس العاشوري.

وتصدرت الجزائر المجموعة بفارق الأهداف أمام بوركينا فاسو التي تغلبت على غينيا الاستوائية 2ـ1 في الدار البيضاء.

وتلتقي الجزائر مع بوركينا فاسو الأحد في الرباط في قمة لحسم بطاقة الدور ثمن النهائي وصدارة المجموعة.

وشهدت مواجهة كوت ديفوار وموزمبيق، تألق كيسيه النجم الأهلاوي الآخر، بصنعه هدف الفوز لمواطنه أماد ديالو، لاعب مانشستر يونايتد، ليحقق حامل اللقب أول 3 نقاط له في النسخة الجارية من البطولة.

وحافظ إدوارد ميندي حارس الأهلي والمنتخب السنغالي على الشباك النظيفة خلال الانتصار على بوتسوانا بثلاثية نظيفة، التي شهدت مشاركة ساديو ماني نجم النصر وأيضًا خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال.

وفي مباراة الافتتاح، فاز منتخب المغرب على جزر القمر بهدفين دون رد.

وحافظ ياسين بونو حارس مرمى الهلال وأسود الأطلس على نظافة شباكه طوال اللقاء، فيما شارك جواد اليامق، لاعب النجمة، خلال الشوط الأول في الدقيقة 19، بدلًا من زميله المصاب رومان سايس، ليسهم ثنائي «روشن» في تحقيق انتصار المغرب.

وخلال اللقاء ذاته، شارك من جزر القمر ثنائي «روشن»، زايدو يوسف لاعب الفتح، الذي لعب 79 دقيقة في المباراة، كما دخل مواطنه ميزياني ماوليدا لاعب الخلود في الدقيقة 79، إلا أن الثنائي اكتفى بالمشاركة فقط دون تسجيل أو صناعة.

وفي مباراة مالي وزامبيا التي انتهت بالتعادل 1ـ1، بدأ محمدو دومبيا، لاعب الاتحاد، اللقاء من دكة البدلاء، قبل أن يدخل في الدقيقة 76 بدلًا من زميله نيني دروجليس، حيث حقق كل فريق نقطة بالتعادل، بينما لعب فاشيون ساكالا، لاعب الفيحاء، 78 دقيقة بقميص منتخب بلاده زامبيا، دون أن يسجل أو يصنع أيضًا.

وشارك موهاو نكوتا، لاعب الاتفاق، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة جنوب إفريقيا وأنجولا، التي كسبها زملاؤه بنتيجة 2ـ1 وشهدت مشاركة مواطنه إلياس موكوانا لاعب الحزم.