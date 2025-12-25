ماذا تعرف عن فوكو الأعلى تقييما في إفريقيا؟

ولد جواتسيوني فوكو، حارس مرمى منتخب بوتسوانا الأول لكرة القدم، في 13 ديسمبر 1994 في مدينة جابوروني، عاصمة البلاد.

مع طوله البالغ 191 سم ووزنه نحو 73 كجم، اكتشف مدربو أكاديمية نادي جابورون يونايتد موهبته في حراسة المرمى بفضل خفته وسرعة ردود أفعاله، على الرغم من رغبته الأولية في اللعب مهاجمًا مثل زملائه.

انضم فوكو إلى أكاديمية النادي في سن مبكرة، وبقي مع جابورون يونايتد طوال مسيرته حتى صعوده إلى الفريق الأول عام 2012، حيث أصبح الحارس الأساسي للفريق في مختلف المسابقات.

خلال فترته مع جابورون يونايتد، توج بكأس بوتسوانا عام 2020، كما فاز ببطولة الملحق النهائي لأفضل 8 فرق في الدوري البوتسواني مرتين «عامي 2013 و2015».



مع المنتخب الوطني، لم يحقق فوكو ألقابًا كبرى، لكنه اشتهر بتألقه اللافت، خاصة في تصدياته الاستثنائية.

في كأس كوسافا 2022، سجل هدفه الدولي الوحيد «من ركلة جزاء» في مرمى أنجولا، وأسهم في صعود المنتخب إلى ربع النهائي قبل الخروج أمام زامبيا بركلات الترجيح.

في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، كان فوكو عنصرًا حاسمًا في تأهل بوتسوانا.

برز بشكل خاص في مباراة التعادل 1ـ1 أمام مصر في القاهرة بالجولة الأخيرة، وفي الفوزين على الرأس الأخضر «ذهابًا وإيابًا بهدف نظيف في كل لقاء».

في البطولة النهائية كأس أمم إفريقيا الجارية في المغرب، تألق فوكو بشكل مذهل على الرغم من الخسارة 0ـ3 أمام السنغال في المباراة الافتتاحية للمجموعة.

تصدى لـ14 تسديدة «منها 10 من داخل منطقة الجزاء»، محققًا أعلى عدد تصديات في تاريخ البطولة منذ بدء رصد إحصاءات «أوبتا» لها عام 2017 «الرقم السابق كان 10».

حصل على تقييم مثالي 10/10 من بعض المنصات، ما جعله أبرز نجوم المباراة والجولة الأولى من بطولة القارة السمراء.