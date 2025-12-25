الجمعة.. انطلاق منافسات كؤوس الملوك والأمراء

يشهد ميدان الملك عبد العزيز في الرياض يومي الجمعة والسبت تنظيم حفلات سباق الأسبوع الحادي عشر وتتضمن مهرجان كؤوس الملوك والأمراء لسباقات الخيل، بحسب بيان نشرته اللجنة المنظمة، الخميس.

وبهذه المناسبة، رفع الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر لإقامة مهرجان كؤوس الملوك والأمراء، وما يمثله من احتفاء برموز الوطن وتخليد إرثهم وإسهاماتهم.

وأضاف بندر بن خالد: «يحظى مهرجان كؤوس الملوك والأمراء بدعم واهتمام مباشر من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لما يحمله المهرجان من دلالات وطنية راسخة، باقترانه برموز وقاماتٍ كبيرة، وارتباطه بأبناء المؤسس ـ طيب الله ثراه ـ الذين كان لهم دور بارز في مسيرة بناء السعودية، وإسهامات مؤثرة في دعم سباقات الخيل وتطويرها».

واختتم رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل تصريحه بالتأكيد على أن أمسيتي المهرجان تمثلان حدثًا فروسيًا ملكيًا رفيع المستوى، يضاهي كبرى المهرجانات والسباقات العالمية من حيث التنظيم، وقيمة الحدث ومكانته على خارطة السباقات الدولية.

ويُستهل الحفل بكأس الأمير نايف بن عبد العزيز «فئة ثانية ـ محلي» على مسافة 1600 متر، والمخصص لأعمار الثلاثة أعوام، وبجائزة قدرها 700 ألف ريال، ويبرز من ضمن المرشحين للفوز الجواد ليونيل، وكذلك مهلي وجارف.

يليه كأس الأمير بدر بن عبد العزيز للأفراس «فئة ثانية ـ محلي» على مسافة 1800 متر، وبجائزة قدرها 500 ألف ريال، وتشارك فيه المرشحات «نوافع، وبنت فرح، وأنا خليجية».

وفي كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز للأفراس «فئة ثانية ـ محلي» على مسافة 2000 متر، وبجائزة قدرها 700 ألف ريال، تتجه الترشيحات والمعطيات إلى الأفراس «دانس ديسير، وأميرة الزمان، والخنساء»، وفي ختام كؤوس يوم الجمعة، خُصص لكأس الملك عبد الله «فئة أولى ـ محلي» لأعمار السنتين على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 800 ألف ريال، ويبرز فيه كل من «ذياف، والقصطلي، وراعي الثمينة».

وفي سباقات يوم السبت خُصص الشوط الخامس لكأس الإمام محمد بن سعود على مسافة 1200 متر، وبجائزة قدرها 900 ألف ريال، ويتميز بمشاركة الجياد «جهدون، وانهمر، وسودد»، وفي سادس الأشواط يُقام سيف الإمام تركي بن عبد الله «فئة ثالثة ـ محلي» للخيل العربية على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 900 ألف ريال، ويبرز فيه المرشح «نجيب الزمان»، إلى جانب «نديم الملوك الخالدية وأربي دو جلاس».

أما سابع الأشواط فيُقام كأس الملك فهد بن عبد العزيز للأفراس، أعمار السنتين «فئة أولى ـ محلي»، على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 800 ألف ريال، وتبرز فيه المهرات «تقارير، ومتكملة، وتمادي»، وفي الشوط الثامن يُقام كأس الملك خالد بن عبد العزيز «فئة أولى ـ محلي» على مسافة 1800 متر، وبجائزة قدرها 800 ألف ريال، ويبرز فيه كل من «متضبطة، وبدر السماوي، وهجان»، ويأتي تاسع الأشواط لكأس الملك فيصل «ليستد» على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 800 ألف ريال، ويبرز من ضمن المشاركين الجواد «ستار أوف وندر»، وكذلك «وقتك وأنكل».

وفي ختام الكؤوس الملكية، يُقام كأس الملك سعود «ليستد» على مسافة 2000 متر، وبجائزة قدرها 800 ألف ريال، وتتجه الترشيحات إلى الجياد «هقيت، وثوندير سكول، وماي فرانكل».