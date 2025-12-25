الإفراج عن رئيس فنربخشة بعد قضية مخدرات

أُفرج عن سعد الدين ساران، رئيس نادي فنربخشة التركي، الخميس، مع إخضاعه للرقابة القضائية، عقب توقيفه في الليلة السابقة في إطار تحقيق يتعلق بالمخدرات.

وذكرت وكالة الأنباء التركية «الأناضول» أنه تم القبض على ساران في إسطنبول بعد أن وجه الادعاء العام له اتهامات بـ«حيازة المخدرات»، و«تسهيل تعاطي المخدرات»، و«تعاطي المخدرات».

وعقب الإدلاء بإفادته، الخميس، أمرت محكمة في إسطنبول ساران بالحضور إلى مركز للشرطة مرتين أسبوعيًا للتوقيع. وأضافت وكالة الأناضول أن ساران لا يزال خاضعًا لحظر السفر إلى الخارج الذي فرض عليه في وقت سابق من التحقيق.

ووفقًا لوكالة الأناضول الإخبارية، التحقيق جار منذ بداية الشهر.

وبعد عودته من الخارج، مثل ساران أمام الادعاء العام في 20 ديسمبر للإدلاء بإفادته، قبل أن يُحال لاحقًا إلى الفحص الجنائي.

وأظهر تقرير جنائي لاحق وجود آثار لمواد مخدرة في عينة من شعره.

ورفض ساران نتائج التقرير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدر فنربخشة بيانًا، الأربعاء، نشره عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، يطالب فيه بالهدوء، وبالتعاون مع السلطات.

وقبل الإفراج عنه، الخميس، تجمع عدد من المشجعين خارج محكمة تشاجلايان شديدة الحراسة في إسطنبول، ورددوا هتافات تضامنًا مع رئيس النادي.