منافسات اليوم 25

2025.12.25 | 04:17 pm
تواصلت الخميس منافسات اليوم الخامس والعشرين من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته العاشرة في الصياهد بتنظيم شوط «بيرق الموحد» للون الشعل (المركز الإعلامي ـ نادي الإبل)
