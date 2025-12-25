منافسات اليوم 25

تواصلت الخميس منافسات اليوم الخامس والعشرين من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته العاشرة في الصياهد بتنظيم شوط «بيرق الموحد» للون الشعل (المركز الإعلامي ـ نادي الإبل)