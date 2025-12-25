منافسات اليوم 25

آخر الأخبار
2025.12.25 | 04:17 pm
تواصلت الخميس منافسات اليوم الخامس والعشرين من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته العاشرة في الصياهد بتنظيم شوط «بيرق الموحد» للون الشعل (المركز الإعلامي ـ نادي الإبل)
بسبب «بنر» ديربي جدة.. الانضباط تغرم الاتحاد.. وتفرض عقوبة معلقة
أمم إفريقيا كل 4 أعوام.. بين الرغبة الأوروبية والتطور القاري
«فيفا» يزيل النصر من قائمة الممنوعين
الإصابات تغيب سيماكان 540 يوما
حربوش يجري عملية الرباط
الكرة السعودية
2025-12-25 18:58:20
إنزاجي: مواجهة الخليج معقدة.. ونملك إدارة قوية
الكرة السعودية
2025-12-24 20:45:20
دونيس: أتمنى تدريب «الأخضر».. وفخور بترشيحي
الكرة السعودية
2025-12-22 23:21:48
إنزاجي: نركز على تطوير مستوى الهلال
الصورة .. قصة
2025-12-17 20:11:20
المنتخب يستعد
الكرة السعودية
2025-12-17 19:52:14
قبل مواجهة الإمارات.. غياب كنو والهوساوي
قصص رياضية
2025-12-17 16:13:34
في أعوام إخفاقات الأخضر خلال عهد المسحل.. ماذا قدمت منتخبات خليجية وعربية؟
الكرة السعودية
2025-12-25 20:56:19
بسبب «بنر» ديربي جدة.. الانضباط تغرم الاتحاد.. وتفرض عقوبة معلقة
الكرة السعودية
2025-12-25 20:06:30
الفيحاء والحزم.. سلبية جديدة
الكرة السعودية
2025-12-25 16:26:53
جوميز والأهلي عقدة عمرها 10 أعوام
الكرة السعودية
2025-12-25 20:56:19
بسبب «بنر» ديربي جدة.. الانضباط تغرم الاتحاد.. وتفرض عقوبة معلقة
الكرة السعودية
2025-12-25 17:30:57
كونسيساو: العمر مجرد رقم
الكرة السعودية
2025-12-24 00:42:04
إصابة الغامدي تجبر الاتحاد على اللعب بـ10 لاعبين
الكرة السعودية
2025-12-25 15:48:18
النصر.. 24 ساعة تحدد مصير أنجيلو
الكرة السعودية
2025-12-25 00:33:17
رباعيات وخماسيات.. نصف مباريات النصر مع جيسوس
الصورة .. قصة
2025-12-24 21:42:52
النصر 6 من 6
الكرة السعودية
2025-12-25 16:41:44
الأهلي.. جالينو أول مهام المطوع
الكرة العالمية
2025-12-24 22:53:28
محرز بعد الثنائية: أرد على المنتقدين في الملعب
الكرة السعودية
2025-12-24 22:36:31
مواجهة الشباب والأهلي.. أزمة توقيت
منوعات
2025-12-25 17:56:44
إينوي ردا على بيكاسو: عودة الأحزمة.. مستحيلة
منوعات
2025-12-24 16:02:42
المسرح العالمي يستقبل أبطال «ليلة الساموراي»
قصص رياضية
2025-12-24 13:53:14
«ليلة الساموراي».. شراكة سعودية يابانية تجاوزت 70 عاما
ESports
2025-12-17 16:05:47
«القدية» ترعى تحدي ESL السعودي
ESports
2025-12-12 16:17:01
«Expedition 33» تفوز بلعبة العام
ESports
2025-12-11 17:26:18
الأخضر الإلكتروني يبلغ ربع نهائي العالم
