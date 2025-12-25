جوميز والأهلي عقدة عمرها 10 أعوام

يسعى البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، لتحقيق أول انتصار على الأهلي منذ نحو 10 أعوام حين يواجهه، الجمعة، ضمن الجولة 11 من دوري روشن السعودي في الأحساء.

ودرب جوميز أكثر من فريق سعودي، إذ تولى قيادة التعاون خلال 3 ولايات تدريبية سابقة، الأولى بين 2014 و2016، والثانية خلال موسم 2017ـ2018، ثم الأخيرة في موسم 2021ـ2022، إضافة إلى تدريب الفتح في الوقت الراهن، وقيادة الأهلي خلال فترة قصيرة عام 2016.

وخلال فترات تدريبه لفريقي التعاون والفتح، التقى جوميز منافسه الأهلي في 10 مواجهات، لم يحقق خلالها أي فوز، كما تعادل 6 مرات وخسر 4 مباريات .

وفي عام 2014، خسر التعاون بقيادة جوميز أمام الأهلي بنتيجة 1ـ4 دوريًا ثم تعادل في لقاء الدور الثاني بنتيجة 2ـ2. وفي موسم 2015ـ2016، تعادل التعاون والأهلي في مباراتي الدور الأول والثاني بدوري المحترفين السعودي.

وبعدها واصل الأهلي تفوقه على فريق جوميز، ليفوز بنتيجة 2ـ1 خلال موسم 2016ـ2017، ثم بنتيجة 5ـ1 خلال موسم 2017ـ2018، إضافة إلى 3 تعادلات إيجابية خلال أعوام 2017، 2021، و2022، ليرحل جوميز عن تدريب التعاون خلال 3 ولايات مختلفة، دون أي فوز على الأهلي في جميع مباريات دوري المحترفين بينهما.

وأثناء قيادته فريق الفتح خلال موسم 2024ـ2025، تعرض جوميز للخسارة أمام الأهلي من جديد بنتيجة 0ـ2، بفضل هدفي المهاجم الإنجليزي إيفان توني، ليتعرض للخسارة الرابعة أمام منافسه تاريخيًا، والأولى ضد الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي.

يذكر أن البرتغالي جوميز حقق 3 بطولات فقط خلال مسيرته التدريبية، إذ فاز ببطولتي كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي مع الزمالك المصري، إضافة إلى تتويجه ببطولة كأس السوبر السعودي مع الأهلي عام 2016، بعد الفوز في المباراة النهائية على الهلال بركلات الترجيح.