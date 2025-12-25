مصدر خليجي: مشكلة الشباب لا تخصنا

أوضح لـ«الرياضية» مصدر مسؤول في اتحاد كأس الخليج العربي أن أزمة توقيت مواجهة فريق الشباب الأول لكرة القدم أمام نظيره الأهلي السعودي 13 فبراير المقبل في الجولة 22 من دوري روشن السعودي تندرج تحت مسؤولية لجنة المسابقات المحلية.

و تأتي مباراة الشباب والأهلي بعد مواجهة الفريق العاصمي أمام نظيره النهضة العماني 11 فبراير في دوري أبطال الخليج.

وبيّن المصدر ذاته أن لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لن تغير موعد المواجهة التي تخصها.

وكانت «الرياضية» كشفت، الأربعاء، عن أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تسعى إلى إيجاد حل يخفف الضغط عن الشباب، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي، في ظل صعوبة تأجيل مواجهة الشباب والأهلي، نظرًا لارتباط الأخير بمواجهة قارية أمام شباب أهلي دبي الإماراتي في الجولة الثامنة «الأخيرة» من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكشفت المصادر ذاتها عن أن اتحاد القدم تواصل مع اللجنة المنظمة في الاتحاد الخليجي، في محاولة لتقديم مواجهة الشباب.

ويحتل الليث المرتبة الأخيرة في مجموعته برصيد ثلاث نقاط، فيما يتصدر الريان القطري المجموعة برصيد ست نقاط، ويحل تضامن حضرموت اليمني في المرتبة الثانية برصيد أربع نقاط، والنهضة العماني في المرتبة الثالثة بثلاث نقاط.