الأهلي.. جالينو أول مهام المطوع

بدأ الدكتور مبارك المطوع مهامه رسميًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بعد تعيينه رئيسًا للجهاز الطبي، وفقًا لمصدر خاص بـ «الرياضية».

وأكد المصدر ذاته، أن الملف الطبي للبرازيلي ويندرسون جالينو يتصدر أولويات المطوع، إذ سيتم التركيز على تقييم حالته الصحية بدقة، وإعداد تقرير طبي شامل يقدم لإدارة النادي والجهاز الفني، يوضح أسباب الإصابات المتكررة التي أثرت على مشاركته في الفترة الماضية.

ويعاني جالينو من مشاكل مستمرة في الركبة، أدت إلى غيابه عن العديد من المباريات، بسبب عدم التشخيص الدقيق للإصابة سابقًا نتيجة اختلاف الآراء الطبية في الجهاز السابق.

وعاد اللاعب تدريجيًا خلال مباريات ضد القادسية «دوريًا»، والسد القطري، والشارقة الإماراتي، والشرطة العراقي «قاريًا».

يُذكر أن «الرياضية» كانت قد أفادت في 15 ديسمبر الجاري بأن إدارة الأهلي قررت إنهاء خدمات اليوناني ديميتريس كالوجيانيديس، المدير الطبي، على أن يحل محله طبيب سعودي.