كونسيساو: العمر مجرد رقم

تمنى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تقديم الفوز على الشباب هديه لجماهير ناديه، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، بمناسبة يوم تأسيس القطب الجداوي.

وقال كونسيساو خلال حديثه في المؤتمر الصحافي بمقر النادي عصر الخميس: «نبارك لجميع منسوبي وجماهير الاتحاد، بمناسبة ذكرى يوم تأسيسه والتي تصادف الجمعة، وأتمنى تحقيق الفوز في مواجهة السبت ليكون هدية للجماهير بهذه المناسبة».

وأضاف: «أي مدرب يشعر بالحرقة على فريقه مثل الجماهير، لكن أحب أوضح لهم أن الفترة الماضية، التي مررنا بها، كانت صعبة، عملنا خلال الـ14 يومًا الماضية، على كثير من النواحي، لكن من الطبيعي أن تكون أول مواجهة بعد فترة التوقف الطويلة، صعبة، وعادة لا تظهر نتائج المعسكر في أول مباراة، نحن عملنا خلال المعسكر على جميع المباريات وليس مباراة ناساف، في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي كسبناها بهدف دون مقابل، يجب أن ننظر لكل الأمور بشكل إيجابي، وكرة القدم لا تتغير في يوم».

وتطرق المدرب البرتغالي إلى المقارنات بين اللاعبين الأجانب والمحليين وقال: «بطبعي لا أفرق بين اللاعب الأجنبي أو المحلي، هناك بعض الخصائص المطلوبة، لا توجد في جميع اللاعبين، وكذلك العمر، لا يفرق، ويعد مجرد رقم، والفرنسي كريم بنزيما سجل 10 أهداف من أصل 8 مباريات، لذا دائما أكرر أن الأهم هي جاهزية اللاعب بدنيًا».

وردًا على سؤال «الرياضية» عن مدى جاهزية البرازيلي فابينيو ومهند الشنقيطي وفيصل الغامدي، قبل مواجهة الشباب قال: «فابينيو إصابته بسيطة، وهي عبارة عن شد عضلي خفيف، ووضع مهند الشنقيطي جيد أما فيصل الغامدي فإصابته عضلية، وسنرى مدى جاهزية الجميع في تدريب الخميس والجمعة».