إينوي ردا على بيكاسو: عودة الأحزمة.. مستحيلة

شهدت الرياض، العاصمة السعودية، الخميس، المؤتمر الصحافي الخاص ببطاقة «ليلة الساموراي» ضمن أسبوع النزال، وذلك في منطقة «بوليفارد سيتي»، وسط حضور إعلامي وجماهيري لافت، بمشاركة أبرز نجوم الأمسية المرتقبة التي تجمع قوة الملاكمة اليابانية الصاعدة مع الحضور المكسيكي المتعطش لصناعة المفاجأة.

وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب المروج إيدي هيرن بالحضور، مؤكدًا أنَّ ما تحقق خلال عامين من تعاون «موسم الرياض» ومجلة «ذا رينج» يعكس تحول السعودية إلى نقطة جذب عالمية للملاكمة، مشيرًا إلى أنَّ رؤية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA» رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، أسهمت في صناعة هذا الزخم المتصاعد.

ووصف هيرن بطاقة السبت بأنها من أقوى البطاقات التي شهدتها السعودية، لافتًا إلى أنَّ الأمسية لا تحمل فقط عنوان «ليلة الساموراي»، بل تحمل أيضًا حرارة «فيفا مكسيكو»، مع حضور مقاتلين مكسيكيين يعرفون جيدًا كيف يحوّلون النزالات إلى حرب داخل الحلبة.

وتوقف هيرن عند الحجم التنافسي للحدث الرئيس والمشترك، موضحًا أنَّ الأبطال الأربعة المشاركين في هذين النزالين يملكون سجلًا خاليًا من الهزائم في 105 نزالات مجتمعة، وهو رقم نادر في بطاقات الملاكمة العالمية.

وأضاف أنَّ الرياض باتت «الموطن العالمي للملاكمة»، مستشهدًا بأن معظم الأسماء الموجودة في قائمة «ذا رينج» لأفضل عشرة ملاكمين باوند فور باوند قد خاضت نزالات في السعودية، باستثناء ناويا إينوي وجونتو ناكاتاني، اللذين يخوضان ظهورهما ضمن هذا المشهد العالمي.

من جانبه، قال ريك رينو، الرئيس التنفيذي لمجلة «ذا رينج» خلال المؤتمر إنَّ بطاقة السبت تمثل عرضًا استثنائيًّا لأفضل مواهب اليابان «حاضرًا ومستقبلًا»، عادًا أنَّ الحديث الجماهيري عن مواجهات يابانية كبرى لا يلغي حقيقة وجود منافسين خطرين جاؤوا لإفساد الأجواء، مشيرًا إلى ألان بيكاسو وسيباستيان هيرنانديز بوصفهما قادرين على قلب المعادلة.

وبدا التحدي واضحًا بين ناويا إينوي، بطل اليابان الأبرز، والمكسيكي ألان بيكاسو، حيث قال بيكاسو الذي ظهر مرتديًا الزي السعودي خلال المؤتمر، في تصريح حماسي، إنَّه ممتن للحضور إلى السعودية وشكر القائمين على الحدث ومجلة «ذا رينج»، معربًا في الوقت ذاته عن احترامه اليابان وفريق إينوي، قبل أن يطلق رسالته الأبرز: «هذا السبت لن تكون ليلة الساموراي.. ستكون ليلة الأزتيك، وسنحقق الفوز».

وعندما سُئل عن رسالته لجماهير المكسيك في حال تحقيقه إنجازًا جديدًا يضيف بطلًا مكسيكيًّا بلا منازع، شدَّد بيكاسو على أنَّه لا يمثل «ألوانًا أو علمًا فقط»، بل يمثل شعبه والدم الذي يجري في عروقه، مؤكدًا أنَّه عمل أعوامًا طويلة منذ طفولته، وقطع آلاف الكيلومترات في التدريب، ووجّه عشرات الآلاف من اللكمات، وأنَّه حضر إلى الرياض ليس ليخسر بل ليفوز»، واعدًا بنزال كبير يرفع شعار «تحيا المكسيك».

وعلى الجانب الآخر، ردّ ناويا إينوي بحزم على حديث «عودة الأحزمة للمكسيك»، قائلًا إنَّ ذلك «لن يحدث بنسبة 100 في المئة»، مضيفًا أنَّ مواجهة بيكاسو يراها دفاعًا ضروريًّا ضمن مسيرته في وزن السوبر بانتام، وأنَّه يتعامل معها على هذا الأساس. كما تحدث إينوي عن طموحه في صدارة تصنيف «باوند فور باوند». وأوضح أنَّ هذه المواجهة تمثل محطة لتسريع مسيرته، وأنَّه يريد أن يكون أداؤه في نزال السبت بوابة للوصول إلى المركز الأول عالميًّا، مؤكدًا في ختام حديثه أنَّ الملاكمين اليابانيين الحاضرين يتمتعون بمستوى عالٍ من المهارة والعزيمة، وأنَّ هدفهم جميعًا هو تحقيق الفوز والعودة إلى اليابان منتصرين.

وشهد المؤتمر أيضًا حضورًا لافتًا لكينشيرو تيراجي، بطل اليابان، الذي خطف الأنظار بظهوره مرتديًا الزي السعودي في لفتة تقديرية للاستضافة، قبل أن يؤكد في تصريح مباشر أنه ممتن لخوض نزال بهذا الحجم، وأنه «سيفوز بالتأكيد» لأنه يرى هذه المواجهة خطوة يجب أن ينتصر فيها ليفتح الباب للمرحلة التالية.

وفي فقرة سؤال وجواب حول مواجهة مستقبلية أمام جيسي رودريجيز، أوضح تيراجي أنَّ رودريجيز خصم لطالما أراد مواجهته، وأنَّه يسعى إلى الفوز أولًا هنا في الرياض «والإمساك بالفرصة بقوة» للوصول إلى تلك المواجهة.

وفي ختام المؤتمر الصحافي، شهد المسرح مواجهة مباشرة بين الملاكمين المشاركين في النزالات الرئيسة خلال فقرة الـ «Face Off»، حيث وقف الأبطال وجهًا لوجه وسط عدسات المصورين وتصفيق الحضور، في لحظة عكست حجم التحدي والندية المرتقبة على الحلبة.

وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة فعاليات أسبوع النزال التي شهدت زخمًا متصاعدًا خلال الأيام الماضية، على أن يشهد الجمعة تنظيم مراسم الوزن الرسمي للملاكمين المشاركين، تمهيدًا للموعد المنتظر السبت على حلبة «مسرح محمد عبده أرينا» في «بوليفارد سيتي».