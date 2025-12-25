بـ10 لاعبين.. العلا يرفض الخسارة من الجبلين

رفض فريق العلا الأول لكرة القدم، الخسارة أمام الجبلين، وفرض التعادل الإيجابي 2ـ2، في المواجهة التي جمعتهما، الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية في حائل، ضمن الجولة الـ13 من منافسات دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

وافتتح العلا التسجيل مبكرًا عن طريق اليوناني إيفتيميس كولوريس عند الدقيقة الثالثة، مستفيدًا من تمريرة عبد المجيد الصليهم، قبل أن يتعرض زميله عمار الدحيم للطرد في الدقيقة 15، ليكمل الفريق اللقاء منقوصًا عدديًا.

ونجح الجبلين في إدراك التعادل خلال الشوط الأول عن طريق الألباني إيرالدو تشيناري، بصناعة البرتغالي جواو نيفيز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1ـ1.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل جواو نيفيز حضوره المؤثر بصناعة الهدف الثاني للجبلين، الذي سجله الأنجولي ميج، قبل أن يعود العلا مجددًا في الدقيقة 65، عبر البرازيلي دانيلو باربوسا، بعد تمريرة ثانية من عبد المجيد الصليهم، لتنتهي المباراة بالتعادل 2ـ2.

وبهذه النتيجة، بقي العلا في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج فرق البكيرية والدرعية والعروبة، فيما وصل الجبلين إلى 21 نقطة في المركز السادس، بانتظار نتائج الرائد والفيصلي.

ويستضيف العلا فريق الأنوار 30 ديسمبر، فيما يحل الجبلين ضيفًا على العدالة في الأحساء، في اليوم ذاته، ضمن الجولة الـ14 من المسابقة.