إنزاجي: مواجهة الخليج معقدة.. ونملك إدارة قوية

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن تحدثه بشكل دوري مع إدارة ناديه عن انتقالات اللاعبين.

وتطرّق المدرب إلى ملفاتٍ عدّة، خلال مؤتمر صحافي الخميس في مقر النادي عن مواجهة الخليج ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وصرَّح: «نحن في محادثاتٍ مع الإدارة بشكل دوري حيال الانتقالات، نلعب مباراتين قبل فتح السوق، وتركيزي مُوجَّه نحوهما، وأعلم جيدًا أن خلفي إدارة قوية ستوفر كل ما نحتاج إليه وتُوجِد الحلول للتقدم والفوز».

وتوقّع الإيطالي مباراةً معقدةً أمام الخليج، مساء الجمعة على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، وشدَّد على ضرورة الاستعداد لها بأفضل صورة.

وردًا على سؤالٍ عن مستقبل البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الوسط، مع النادي، أجاب: «سنعرفه في الفترة المقبلة، اللاعب يتحلى بالتركيز، ولديّ ثقة فيه، هو لاعب صاحب قدرات خاصة ومكانة عالية وقائد ضمن المجموعة، وأداؤه ممتاز الموسم الجاري ومع المدربين السابقين».

وتحدث إنزاجي عن ضغط جدول المباريات الشهرين المقبلين، قائلًا: «الجزء الأهم سيكون في يناير وفبراير، سنلعب 17 مباراة، 15 في الدوري و2 في الأبطال، هذا موقف صعب، وقد حاولنا الحفاظ على صدارة مجموعتنا في آسيا من أجل التعامل مع كثافة المنافسات في الدوري».

وأكد مدرب الهلال تحضيره مبكّرًا لتعويض غياب المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، بسبب مشاركتهما في كأس أمم إفريقيا. وأوضح: «في الحراسة لدينا محمد الربيعي وماتيو باتويي، نختار من بينهما، وفي خط الدفاع نتجهز بالعناصر المتاحة، كنَّا نعرف أن بونو وكوليبالي سيغيبان، وأعددنا العدّة لذلك بشكل جيد».