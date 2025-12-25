موسم الرياض.. انطلاق تجربة «Flying Over Saudi»

انطلقت تجربة «Flying Over Saudi» في «بوليفارد سيتي»، الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض، لتقدّم للزوّار أول تجربة من نوعها في السعودية، تعتمد عرضًا جويًّا سينمائيًّا يستخدم تقنيات غامرة ومؤثرات متعددة تتيح رؤية شاملة لأهم المناطق الطبيعية والحضرية في السعودية من منظور جديد.

وتأخذ التجربة الحاضرين في رحلة بصرية تمتد فوق تضاريس السعودية المتنوعة، إذ يشاهد الزائر تنوع البيئات السعودية من الصحاري الواسعة، والجبال الشاهقة، والوديان الخضراء، والمدن الحديثة، والشواطئ الممتدة، إضافة إلى مشاهد خاصة للحرمين الشريفين، ما يجعل العرض فرصة لاكتشاف ثراء السعودية الجغرافي والثقافي في دقائق معدودة. ويُعرض الفيلم الجوي بدقة 8K عبر لقطات نوعية جرى تصويرها لإظهار تفاصيل دقيقة تعكس جمال المشاهد الطبيعية.

وتعتمد التجربة، التي تستمر قرابة 8 دقائق في كل جولة، على استخدام مؤثرات حسية مثل الرياح ورذاذ الماء والروائح المرتبطة بالبيئات الطبيعية، إضافة إلى تفعيل مبتكر لحركة المقاعد، ما يعزز الواقعية ويجعل المشاهد أكثر قربًا من التحليق الفعلي. وتتكامل التقنيات المرئية والصوتية لإيصال الزائر إلى حالة اندماج كامل مع المشاهد المعروضة.

وبتزامن تجربتها الغامرة مع التنوع الفريد لمواقع التصوير، تمنح تجربة «Flying Over Saudi» زوار موسم الرياض فرصة رؤية السعودية من منظور جديد يجمع بين التقنية الحديثة والهوية البصرية المحلية، ويعرض واحدة من أوسع الخرائط الطبيعية الممتدة من شمال السعودية إلى جنوبها ومن سواحلها إلى داخل مدنها.

ويأتي إطلاق هذه التجربة ضمن توجه موسم الرياض لتقديم تجارب ترفيهية نوعية تستند إلى الابتكار في تقنيات العرض، وتُسهِم في تعريف الزوار، من داخل السعودية وخارجها، بجمال الوجهات وتنوعها، بما يعزز مكانة الموسم كوجهة رائدة لصناعة التجارب الترفيهية الحديثة.