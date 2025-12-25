الفيحاء والحزم.. سلبية جديدة

خيَّم التعادل السلبي مُجددًا على مواجهة فريق الفيحاء الأول لكرة القدم وضيفه الحزم في دوري روشن السعودي، ليخرج كل منهما بنقطة من الجولة الـ 11 التي جمعت بينهما الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك، على الرغم من تسديد كل منهما 9 كرات خلال اللقاء، طبقًا لإحصاءات موقع «سوفاسكور» الإلكتروني.

وتصدّى حارس مرمى الحزم لـ 3 كرات، وحمى نظيره في الفيحاء شباكه من اثنتين، فيما لم تشكل بقية التسديدات تهديدًا لهما.

وللمرة الثانية على التوالي، والثالثة من أصل آخر 4، يحكم التعادل السلبي مواجهة الفريقين في دوري المحترفين الذي يحمل مسمّى «روشن».

وتعادل الفريقان معًا 4 مرات ضمن منافسات البطولة، أوَّلها بنتيجة 1ـ1 في أولى المواجهات، والبقية من دون أهداف، بينما حقق الفيحاء 4 انتصارات، وفاز الحزم بمباراتين.

ورفع التعادل الثالث للفيحاء في الدوري رصيد الفريق إلى 12 نقطة، فيما زاد الحزم رصيده إلى 10 نقاط بعد رابع تعادل له خلال البطولة.

ودشّنت مباراة الفريقين عودة منافسات الدوري بعد توقف دام نحو شهر كامل، منذ 23 نوفمبر الماضي، بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول في كأس العرب.

ولُعبت 9 جولات قبل التوقف، ثم عاد الدوري بالجولة الـ 11 مباشرةً، بعد ترحيل موعد العاشرة إلى فبراير المقبل.