«العِمَارَة السعودية» تطلق ثالث مراحل الموجهات التصميمية

انطلقت المرحلة الثالثة من الموجهات التصميمية للعمارة السعودية، الخميس، لتشمل المشاريع الحكومية الكبرى والمباني التجارية في ثلاث مدن جديدة هي: جيزان، وسكاكا، وبريدة، وبذلك تنضم هذه المدن إلى كل من الدمام، والخبر، والقطيف، وحائل، والباحة، والمدينة المنورة، ونجران، وأبها، والطائف، والأحساء التي شملتها المرحلتان الأولى والثانية.

وتأتي المراحل الثلاث ضمن إطار تطبيق خريطة العِمَارَة السعودية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للموجهات التصميمية للعمارة السعودية، مارس الماضي.

وتجسد خريطة العِمَارَة السعودية في تعزيز الهوية العمرانية الوطنية، والارتقاء بجودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري في مدن السعودية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030م.

وتضمنت الخريطة 19 طرازًا معماريًّا مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية للسعودية، تم تحديدها بناءً على دراسات عمرانية وتاريخية تعكس إرث البناء المتوارث عبر الأجيال.

وتزامنًا مع إطلاق الخريطة، تأسيس استديوهات تصميمية متخصصة تتبع هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية وأمانات المناطق، لتقوم بدور محوري في دعم العملية التصميمية، ورفع جودة المخرجات العمرانية، وضمان مواءمتها للموجهات المعتمدة.

وتتضمن الطرز التي تشملها خريطة العِمَارَة السعودية العِمَارَة النجدية، والعِمَارَة النجدية الشمالية، وعِمَارَة ساحل تبوك، وعِمَارَة المدينة المنورة، وعِمَارَة ريف المدينة المنورة، والعِمَارَة الحجازية الساحلية، وعِمَارَة الطائف، وعِمَارَة جبال السروات، وعِمَارَة إصدار عسير، وعِمَارَة سفوح تهامة، وعِمَارَة ساحل تهامة، وعِمَارَة مرتفعات أبها، وعِمَارَة جزر فرسان، وعِمَارَة بيشة الصحراوية، وعِمَارَة نجران، وعِمَارَة واحات الأحساء، وعِمَارَة القطيف، وعِمَارَة الساحل الشرقي، والعِمَارَة النجدية الشرقية.