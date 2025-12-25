بسبب «بنر» ديربي جدة.. الانضباط تغرم الاتحاد.. وتفرض عقوبة معلقة

فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم على نادي الاتحاد غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، إلى جانب إلزامه بخوض مباراته المقبلة على أرضه في الدوري دون حضور جماهيري، مع إغلاق كامل للملعب، حسبما كشف حساب «الرياضية - عاجل» نقلًا عن مصادره الخاصة الخميس.

كما قررت اللجنة تعليق تنفيذ عقوبة منع الجماهير لمدة أربعة أشهر، على أن تصبح نافذة في حال ارتكاب أي مخالفة للمادة «72» خلال فترة التعليق.

وجاءت هذه العقوبة على خلفية إدخال عدد من جماهير نادي الاتحاد لافتة إلى مدرجات ملعب مباراة الاتحاد والأهلي تضمنت عبارات مخالفة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة، والتقارير المقدمة من الجهات الرسمية.

وأوضحت اللجنة أن قرارها استند كذلك إلى ما تم خلال جلسة الاستماع مع الأطراف ذات العلاقة بالواقعة، بعد الاطلاع على جميع الملابسات والتقارير ذات الصلة.