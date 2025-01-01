فازت المملكة العربية السعودية برئاسة الاتحاد العربي للصحافة الرياضية العربية في انتخابات الجمعية العمومية التي ضمت 18 دولة عربية في الدوحة، الفوز بالإجماع العربي على رئاسة المملكة لم يأتِ من فراغ، فقيمة المملكة الثقافية والاقتصادية والسياسية وقيمة قيادة المملكة ـ حفظهم الله ـ تجعل مهمة ممثل المملكة سهلة في أي موقع يترشح له، فالسعودية اليوم هي الحصان الرابح الذي يعلق العرب آمالهم عليه.

أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على ثقته ودعمه لي وللاتحاد العربي خلال الست سنوات الماضية، دون هذا الدعم لم يكن لنا أن نستمر في تنظيم الأنشطة والمناسبات التي تخدم الصحافة والصحفيين.

نمر بمرحلة مفصلية في تاريخ الصحافة، حيث بدأت الصحافة بشكلها التقليدي بالتراجع بشكل ملحوظ، لذلك سيركز الاتحاد على الاستثمار بشكل كبير على الإعلام الجديد واستخدامات الذكاء الاصطناعي في الصحافة.

بدأنا العمل منذ اليوم الأول على تطوير جوائز الاتحاد المخصصة للرياضيين والصحفيين الرياضيين في العالم العربي، فالاستفتاء الذي يجريه الاتحاد سنويًا هو الأكبر على مستوى العربي والإقليمي ويشارك فيه أكثر من 1000 صحفي من جميع الدول العربية.

سيطلق الاتحاد خلال الأشهر القليلة القادمة برنامج «الصحفيين الجدد» والذي سيركز على تدريب الصحفيين الرياضيين العرب من الجنسين الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة، هذا البرنامج سيكون على مدار السنة.

أول قرارات المكتب التنفيذي في اجتماعه الأول هو إنشاء لجنة خاصة بالمرأة للقيام بالنشاطات التي تهتم بالصحفيات الرياضيات العربيات برئاسة عضو المكتب التنفيذي السابق الأستاذة رجاء السعداني.

انتخاب مقدم البرامج المميز في قنوات «الكاس» علي عيسى نائبًا للرئيس إضافة كبيرة للاتحاد خصوصًا وهو يمثل دولة قطر الشقيقة التي تمثل ثقلًا إقليميًا وعالميًا في مجال الإعلام الرياضي.

الشكر لا يكفي لقطر قيادة وشعبًا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، والشكر الجزيل لسعادة الشيخ فيصل بن أحمد آل ثاني الذي سخّر كل الإمكانات لإنجاح الجمعية العمومية، كما تكفل بحفل تكريم رئيس الاتحاد السابق والرئيس الفخري للاتحاد الأستاذ محمد جميل عبد القادر.