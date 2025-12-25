بالجبيل.. فوز وحداوي ثالث على التوالي

واصل فريق الوحدة الأول لكرة القدم صحوته مُحقِّقًا، أمام الجبيل مساء الخميس، فوزه الثالث على التوالي، ليصعد إلى المركز الـ 11 في جدول ترتيب دوري «يلو» للدرجة الأولى.

وهزم الوحدة ضيفه 2ـ1، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، لحساب الجولة الـ 13، رافعًا عدد نقاطه إلى 15، بينها 10 من آخر خمس جولات، بعدما اكتفى بخمس نقاط فقط من الجولات الثماني الأولى.

وأحرز السنغالي فيوكس أبلاي والمالي ديمبا ديالو هدفي الفائز، فيما سجّل الغيني إينسا فاتي هدف الضيف، الذي بقِيَ متذيلًا لجدول ترتيب المسابقة بنقطتين.

وكسِب الفريق الأحمر ثلاثًا من المباريات الخمس التي لعِبها منذ عودة حاتم خيمي، نجمِه وقائده السابق، إلى رئاسة النادي.

وضِمن منافسات «يلو»، تعادل الفريق مع الزلفي 1ـ1 وخسِر من الرائد 1ـ2، قبل تقديم سلسلة من ثلاثة انتصارات، بدأت بتجاوز الأنوار، بنتيجة 3ـ1، وتواصلت بالفوز 4ـ1 على العدالة، و2ـ1 على الجبيل.

وتحقّق الانتصاران الأخيران تحت قيادة البوسني روسمير تسفيكو، المدرب الجديد للفريق، الذي حلَّ خلفًا للتشيلي جوزيه لويس سييرا، المُقال لسوء النتائج.

وبين المدربَين، قاد المدرب المصري محمود عباس الوحدة في مهمة مؤقتة من أربع مباريات، كسِب اثنتين منها وتعادل في واحدة وخسِر الأخرى.