«المنتدى السعودي».. مستقبل الإعلام بين الاستثمار والتحول الرقمي

يستعد المنتدى السعودي للإعلام لتنظيم جلسات حوارية نوعية، خلال انعقاده في الفترة من 2 إلى 4 فبراير المقبل، تجمع بين خبراء القطاع، وصناع القرار، لمناقشة التحديات الراهنة والفرص الواعدة في الصناعة الإعلامية.

وطبقًا لبيان اللجنة المنظمة، تركز جلستان من الجلسات الحوارية على محوريي دور الإعلام في استقطاب الاستثمارات، وتوظيف الرقمنة لتعزيز المنافسة الإنتاجية.

وتحمل الجلسة الأولى عنوان «الإعلام واستقطاب الاستثمارات.. تحديات وحلول»، وتسلط الضوء على الدور المحوري للإعلام في تعزيز البيئة الاستثمارية بالسعودية، وتتناول الجلسة ثلاثة محاور رئيسة تبدأ بتحديات بناء الكفاءة والتمكين، حيث يمثل العنصر البشري المؤهل العمود الفقري لأي صناعة إعلامية قادرة على المنافسة وجذب رؤوس الأموال.

وينتقل النقاش إلى الإعلام الدولي وحلول الوصول والانتشار، مستكشفًا السبل الكفيلة بتوسيع نطاق الرسالة الإعلامية السعودية وتعزيز حضورها على الخريطة العالمية، ويختتم هذا المحور بإعادة تعريف العلاقة بين الإعلام وأقسام التواصل، في خطوة تهدف إلى توضيح الأدوار وتعزيز التكامل بين هذين المجالين المتداخلين، بما يخدم الهدف الأكبر المتمثل في بناء صورة جاذبة للاستثمار.

وتكمل الجلسة الثانية الصورة من خلال التركيز على «استثمار الرقمنة في تعزيز المنافسة الإنتاجية»، حيث تناقش كيفية تحويل التقنية من مجرد أداة إلى قوة دافعة للابتكار والتميز، وتستعرض الجلسة استراتيجيات استثمار الأدوات الرقمية الحديثة في صناعة الإنتاج الإعلامي، مع التأكيد على ضرورة مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، التي باتت تعيد تشكيل ملامح الصناعة برمتها.

وتتناول الجلسة الأولى أهمية التمكين والوصول العالمي كعوامل جذب للاستثمار، بينما تقدم الثانية الأدوات التقنية التي تحول هذه الطموحات إلى واقع قابل للتطبيق والقياس.

وتشكل الجلستان معًا خارطة طريق متكاملة لتطوير القطاع الإعلامي السعودي، حيث يعزز الإعلام الفعال بيئة الاستثمار، فيما توفر الرقمنة الأدوات اللازمة لإنتاج محتوى منافس عالميًا، وهذا التكامل بين الاستراتيجية والتنفيذ، وبين الرؤية والأداة، يَعد بفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الإعلامية في السعودية.