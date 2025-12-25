تشكيل أولى جولات إفريقيا.. محرز يمثّل أجانب روشن

يُمثِّل الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، كتيبة أجانب دوري روشن السعودي، في التشكيل النموذجي لأولى جولات مرحلة المجموعات من كأس الأمم الإفريقية وفق تقييمات موقع «سوفاسكور» الإلكتروني.

واستُدعِي 14 لاعبًا من «روشن» إلى البطولة القارية، موزَّعين على 9 منتخبات مختلفة، أحدها الجزائر التي استعانت بمحرز من بين مواطنيها المحترفين في الملاعب السعودية.

وتضمَّن تشكيل «سوفاسكور» كلًا من البوتسواني جواتسيوني فوكو، حارس المرمى، والنيجيري سيمي أجايي والكاميروني صامويل كوتّو والبوركيني إدموند تابسوبا، ثلاثي الدفاع، إضافة إلى السنغالي إدريسا جايي والنيجيري أليكس إيووبي، لاعبي الوسط، وبرفقتهم الخماسي الهجومي المكوَّن من محرز، والمصريين محمد صلاح وعمر مرموش، والتونسي إلياس عاشوري، والسنغالي نيكولاس جاكسون.

ويمنح الموقع تقييمًا من 0 إلى 10 درجات لكل لاعب بناءً على ما قدّمه خلال مشاركته، واختصَّ فوكو، حارس مرمى بوتسوانا، دون غيره بالعلامة الكاملة، رغم استقبال شباكه ثلاثة أهداف وخسارة منتخب بلاده 0ـ3 أمام السنغال، لكنه تصدى لـ 14 كرة خلال اللقاء، وكان لذلك دور في نيله هذه الدرجة.

وجاء عاشوري ثانيًا في التقييم بـ 9.5 درجة، بعد تسجيله هدفين ساعد بهما المنتخب التونسي على إسقاط أوغندا بثلاثية نظيفة.

وتلاه محرز بواقع 9.1 درجة، تقديرًا لمساهمته بهدفين في انتصار الجزائر 3ـ0 على السودان.

ونال باقي اللاعبين الحاضرين في التشكيل تقييمات تتراوح بين 8 و8.7 درجة باستثناء الكاميروني كوتّو الذي حصل على 7.8 درجة.

ولُعِبت مباريات الجولة على مدى 4 أيام من الأحد إلى الأربعاء الماضيين، قبل التوقف الخميس للراحة، فيما تنطلق الجولة الثانية الجمعة.