بثنائية الرياض.. الاتفاق يبدأ الانتصارات المتتالية

كسِب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم مباراتين متتاليتين للمرة الأولى الموسم الجاري، بعدما انتصر، 2- 0، في الرمق الأخير من مباراته مع الرياض، مساء الخميس في العاصمة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وظلت النتيجة 0ـ0 حتى الدقيقة 90، التي شهِدَت افتتاح الكوستاريكي فرانشيسكو كالفو، مدافع الضيوف، السجلّ التهديفي للمواجهة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وفي الدقيقة 90+5، أضاف الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الوسط، الهدف الثاني، مؤكدًا الفوز، الذي انتزعه لاعبو المدرب سعد الشهري بصعوبة بعد تألق لافت من الكندي ميلان بورجان، حارس مرمى الرياض، أمام هجمات اتفاقية متتالية.

ولَعِب الفريق الأحمر والأسود، الذي يدرّبه الأوروجوياني جوزيه كارينيو، أكثر من 40 دقيقة بـ 10 لاعبين مقابل 11، عقِب طرد مدافعه محمد الخيبري في الدقيقة 51.

وفيما ارتفع عدد نقاط «النواخذة» إلى 15، صعدت بهم إلى المركز الـ 7، بقِيَ رصيد الرياض، صاحب المركز الـ 14، عند 8 نقاط.

وهزم الاتفاقيون الفيحاء 3ـ2، ضمن الجولة الماضية، التاسعة، وبفوزهم في الـ 11 حققوا انتصارين متتاليين لأول مرة منذ بدء الموسم الجاري.

وتأجلت الجولة الـ 10 من «روشن»، نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب - «فيفا» 2025، التي استضافتها قطر، من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري، وتُوِّج بها منتخب المغرب فيما تقاسم «الأخضر» المركز الثالث فيها مع نظيره الإماراتي.