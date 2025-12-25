بالنجمة.. نيوم يستعيد نغمة الفوز

عاد فريق نيوم الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بعد أن تغلب على نظيره النجمة 2ـ1، الخميس، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

وغابت كتيبة المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه عن الانتصارات الجولتين الماضيتين بعد الخسارة أمام النصر 3ـ1، ثم التعادل مع التعاون 1ـ1 تواليًا.

وسجل ثنائية الفريق الشمالي الفرنسي ناثان زيزي عند الدقيقة «54»، والمدافع خليفة الدوسري «89»، قبل أن يقلص بلال بوطوبة الفارق للنجمة «90+5».

ويحتل نيوم المرتبة السادسة في سلم ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين مقابل 3 هزائم، فيما تتجدد رحلة النجمة في البحث عن الانتصار الأول بعد أن حقق نقطة وحيدة من تعادل مقابل 9 هزائم محتلًا المركز الأخير.

ويلتقي نيوم نظيره الاتحاد الأربعاء المقبل على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية لحساب الجولة الـ12، فيما يواجه النجمة نظيره التعاون على ملعب الأخير الإثنين المقبل.