بدعوة من حكيمي.. مبابي وفايزة يحضران أمم إفريقيا

وصل النجم الفرنسي العالمي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، إلى الرباط لحضور مباراة المنتخب المغربي مع نظيره المالي، الجمعة، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا، تلبيةً لدعوة صديقه أشرف حكيمي، ظهير أيمن «أسود الأطلس».

ووفق صحيفة «ليكيب» الفرنسية، حط مبابي الرحال في العاصمة المغربية بعد ظهر الخميس، وبرفقته والداه ويلفريد وفايزة العمّاري، وشقيقه الأصغر إيثان، تمهيدًا لحضور المباراة التي سيحتضنها ملعب مولاي عبد الله.

ومع ذلك، لم تجزم الصحيفة بمقابلة مبابي لحكيمي في المغرب، مشيرة إلى إمكانية حدوث ذلك فقط «إذا سمحت الظروف».

وتوقعت «ليكيب» بقاء قائد المنتخب الفرنسي في البلد العربي حتى الإثنين المقبل، وهو موعد عودة ريال مدريد إلى التدريبات، كما فتحت الباب أمام احتمالية إضافته المزيد من مباريات أمم إفريقيا إلى برنامج عطلته كونه «مشجعًا شغوفًا بكرة القدم» حسب تعبيرها.

وليس مؤكدًا مشاركة حكيمي أمام مالي، بسبب الإصابة المؤثرة التي داهمته قبل شهرين خلال لقاء فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي مع بايرن ميونيخ الألماني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وغاب الظهير الأيمن عن مباراة الافتتاح التي فاز فيها المغرب على جزر القمر 2ـ0، وتابعها من على مقاعد البدلاء بقرار احترازي من مدربه المغربي وليد الركراكي الذي أكد خلال مؤتمر صحافي لاحق اعتزامه إعادة اللاعب بالتدريج حفاظًا عليه.

وتزامل حكيمي ومبابي في صفوف سان جيرمان بين عامي 2021 و2024 ولا يزالان محتفظين بصداقتهما رغم رحيل الفرنسي إلى ريال مدريد صيف العام الماضي.