قبل الشباب.. الاتحاد يستعيد فابينيو والشنقيطي

شهدت تدريبات فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، التي جرت الخميس، مشاركة الثنائي البرازيلي فابينيو ومهند الشنقيطي في التدريبات الجماعية، بعد تعافيهما من الإصابات التي تعرضا لها خلال مواجهة ناساف.

وتعرض الثنائي إلى الإصابة في المواجهة القارية ما أدى إلى خروجهما في الدقائق الأخيرة من اللقاء، حيث تأكدت جاهزيتهما للمشاركة في مواجهة الشباب المقبلة المقررة السبت ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويفتقد الاتحاد في مواجهة الشباب خدمات الفرنسي موسى ديابي بداعي الإيقاف، إلى جانب الجزائري حسام عوار بسبب الإصابة، والمالي محمدو دومبيا لمشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المنتظر أن يستبعد مدرب الفريق البرتغالي سيرجيو كونسيساو، أحد اللاعبين الأجانب قبل المواجهة، في ظل جاهزية تسعة محترفين أجانب، هم: رايكوفيتش، سيميتش، دانيلو بيريرا، ماريو ميتاي، فابينيو، كانتي، بيرجوين، روجر فيرنانديز، وكريم بنزيما.