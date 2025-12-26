الشباب يخاطب النهضة العماني

أوضح لـ«الرياضية» مصدر رسمي في إدارة نادي النهضة العماني أنَّهم تلقوا اتصالات من قبل مسؤولي نادي الشباب السعودي، لبحث تغيير موعد مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الشباب، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج للأندية.

وأشار المصدر إلى أنَّ نائب رئيس نادي النهضة حوَّل الأمر إلى اللجنة الفنية داخل النادي العماني، لأخذ مرئياتها حول إمكانية تأجيل المواجهة الخليجية. وكان مصدر مسؤول في اتحاد كأس الخليج العربي كشف لـ«الرياضية» عن أنَّ أزمة توقيت مواجهة فريق الشباب أمام نظيره الأهلي السعودي، 13 فبراير المقبل، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي تندرج تحت مسؤولية لجنة المسابقات المحلية. وتأتي مباراة الشباب والأهلي بعد مواجهة الفريق العاصمي والنهضة العماني 11 فبراير في دوري أبطال الخليج. وبيَّن المصدر ذاته أنَّ لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي ليس لها أي علاقة في الجدولة وتغيير موعد المواجهة. وكانت «الرياضية» كشفت، الأربعاء، عن أنَّ رابطة الدوري السعودي للمحترفين تسعى إلى إيجاد حل يخفف الضغط عن الشباب، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي، في ظل صعوبة تأجيل مواجهة الشباب والأهلي، نظرًا لارتباط الأخير بمواجهة قارية أمام شباب أهلي دبي الإماراتي في الجولة الثامنة «الأخيرة» من دوري أبطال آسيا للنخبة.