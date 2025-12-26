كارينيو يطلب الشهري

خاطبت إدارة نادي الرياض نظيرتها في الاتحاد من أجل ضم صالح الشهري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وفق ما ذكره مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر ذاته، عن أن طلب إدارة نادي الرياض جاء بتوصية من المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو لرغبته بتقوية خط المقدمة.

وفي حال إتمام الصفقة ستتكفل إدارة «مدرسة الوسطى» برواتب الشهري حتى شهر يونيو المقبل، حسبما أوضح المصدر.

ويتنافس الرياض مع الشباب على خدمات المهاجم الدولي على سبيل الإعارة خلال الفترة الشتوية المقبلة.

وكان حساب «الرياضية ـ عاجل» عبر منصة «إكس» ذكر في 25 ديسمبر أن إدارة الشباب دخلت في محادثات مع النادي الغربي من أجل استعارة الشهري خلال «الميركاتو» الشتوي.

وخلال الموسم الجاري، خاض الشهري 12 مباراة بمجموع 356 دقيقة سجل خلالها هدفًا وحيدًا دون أي تمريرة حاسمة بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وبدأ الشهري «32 عامًا» مسيرته مع النادي الأهلي في موسم 2012، وانتقل بعدها إلى بيرامار البرتغالي على سبيل الإعارة في أبريل 2012، قبل أن يعود إلى الأهلي، الذي أعاره إلى الرائد، ليتألق برفقة الأخير، بعدها اشترى عقده بشكل نهائي.

وانضم الشهري للهلال في أغسطس 2019، ومثّله في 139 مباراة، أحرز خلالها 24 هدفًا، وصنع ستة، بحسب إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، وحقق العديد من البطولات المحلية والخارجية، كان من أبرزها دوري أبطال آسيا 2021، والمشاركة في بطولة أندية العالم.

وبعد مسيرته مع الأزرق العاصمي انتقل الشهري بشكل نهائي إلى كتيبة «النمور» الصيف الماضي.