8 أعوام.. كارينيو لا يهزم الاتفاق

تعرض الأوروجوياني جوزيه كارينيو، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، إلى خسارة ثالثة أمام الاتفاق، في عاشر مواجهةٍ بين خبير دوري روشن السعودي و«النواخذة»، مساء الخميس ضمن الجولة الـ 11 من الموسم الجاري.

وانتهى لقاء الرياض والاتفاق، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، بفوز الضيوف 2ـ0.

وظل التعادل السلبي قائمًا حتى أحرز المدافع الكوستاريكي فرانشيسكو كالفو هدف الاتفاق الأول في الدقيقة 90. وأضاف زميله الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الوسط، هدف تأكيد الانتصار في الدقيقة 90+5.

وبقِيَ كارينيو من دون فوزٍ أمام «النواخذة» منذ قاد الشباب للتغلب عليهم 3ـ1 في 14 يناير 2018، قبل نحو 8 أعوام.

بعدها، تواجَه الأوروجوياني والفريق الشرقاوي خمس مراتٍ، أسفرت عن تعادلين وثلاث هزائم أحدثها خلال جولة روشن الـ 11.

وحقق المدرب ذاته ثلاثة انتصارات أخرى على الاتفاق، كان فيها مدرّبًا للنصر.

وتعادل كارينيو أمام المنافس ذاته، مرةً مع النصر، وأخرى مع الحزم، وثالثة مع الوحدة.

ودرّب صاحب الـ 62 عامًا أربعة فرق سعودية قبل الرياض، هي النصر مرتين، والوحدة مرتين، والشباب، والحزم، وتُوِّج مع «الأصفر» بلقب الدوري 2013- 2014.