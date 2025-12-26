نجل الشمراني يوقع أول عقد احتراف مع الهلال

وقع علي الشمراني مهاجم فريق الهلال 17 عامًا عقده الاحترافي الأول في الفئات السنية للنادي العاصمي بعد توصية من الأجهزة الفنية، حسبما أكدت لـ«الرياضية » مصادر خاصة.

ووقع نجل ناصر الشمراني لاعب الهلال السابق عقدًا لمدة ثلاثة أعوام، بعدما تدرج من فئة البراعم حيث التحق في أكاديمية الهلال وهو ابن 9 أعوام حتى وصل لفئة تحت 17 عامًا.

ويمتاز الشمراني صاحب الـ16 عامًا بسرعته وقدرته التهديفية العالية وإجادته ضربات الرأس.

ويخطو المهاجم الشاب على خطى والده ناصر الشمراني الدولي السابق الشهير بـ«الزلزال» الذي حرص على ارتداء ابنه لشعار الهلال للدفاع عن ألوانه في مسيرته الاحترافية الأولى.

وقضى ناصر الشمراني 4 أعوام في الهلال لعب خلالها 91 مباراة بقميص الأزرق، سجل 56 هدفاً في مختلف البطولات، وساهم في إحراز بطولة الدوري موسم 2016-2017، وكأس الملك وكأس السوبر وكأس ولي العهد.