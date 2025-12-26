كوليبالي يلحق بسالم بعد نهاية مجموعات إفريقيا

يضمن السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، الوصول إلى 100 مشاركة دولية، في حال خوضه المباراتين المتبقيتين لمنتخب بلاده ضمن دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025».

وبلغ كوليبالي 98 مباراة دولية بمشاركته أمام بوتسوانا، الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الافتتاحية من دور المجموعات، وأسهم في انتصار السنغال 3ـ0 دون اهتزاز شباكها.

ويحتاج مدافع الهلال إلى اللعب أمام الكونغو الديمقراطية، السبت المقبل، وبنين، 30 ديسمبر الجاري، لإتمام المئوية الدولية.

وطبقًا لبيانات موقع «سوفاسكور» الإلكتروني الكروي سيصبح كوليبالي ثالث لاعب سنغالي في نادي المئة بعد إدريسا جايي، وساديو ماني، زميليه الحاليين ضمن قائمة «أسود التيرانجا».

وخاض جايي، المحترف في إيفرتون الإنجليزي، 122 مباراة دولية، فيما ظهر ماني، جناح النصر، 118 مرة بقميص السنغال.

وينتظر لاعب «الأزرق» أولًا معادلة المهاجم المعتزل هنري كمارا، صاحب الـ 99 مشاركة مع السنغال، قبل اللحاق بالثنائي المئوي.

وسيصبح المدافع ثاني عضو هلالي حالي في نادي المئة، بعد زميله سالم الدوسري، قائد الفريق، الذي احتفل بهذه المناسبة الشهر الماضي على هامش المباراة التجريبية بين المنتخب السعودي ونظيره الجزائري.

وقصّ السنغالي شريط مبارياته الدولية بمواجهة ناميبيا 5 سبتمبر 2015 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.